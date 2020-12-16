Эксперт прокомментировала названное МВД число мигрантов в России

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Анастасия Румянцева
Заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских прокомментировала в беседе с RT сообщение о том, что, согласно статистике МВД, численность мигрантов в России в этом году составила около 6 млн.
Эксперт прокомментировала названное МВД число мигрантов в России
  • РИА Новости

При этом в ведомстве отметили, что ежегодно в России находится от 9 до 11 млн иностранных граждан.

«МВД начало делать эти расчёты с 2014 года, на протяжении многих лет эта цифра, 10—11 млн, была примерно одинаковая. То есть у нас одномоментно на территории России находилось такое количество иностранцев. Мы должны понимать, что там и туристы, и транзитные пассажиры — смешанная категория, текучая. Поскольку закрыты границы, естественно, люди не смогли въехать», — рассказала эксперт.

Она пояснила, что массовая основная трудовая миграция приходится на весенний и летний периоды, а поскольку границы закрыты, отмечается такое падение числа мигрантов в этом году.

«Всё по цепочке зависит от эпидемиологической ситуации: когда пойдёт на спад эта волна и правительством будет принято решение возобновить транспортное сообщение с теми странами, с которыми оно ещё не восстановлено, тогда начнётся постепенный, но тренд на восстановление. Пока экономика нуждается в мигрантах», — заключила специалист.

Ранее в Министерстве внутренних дел России назвали количество мигрантов в стране.

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