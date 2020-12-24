ФМБА назвало срок регистрации снижающего осложнения COVID-19 препарата
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Об этом сообщил ТАСС заместитель директора Научного центра биомедицинских технологий ФМБА Игорь Помыткин.
«В 2021 году мы точно ожидаем. Это подготовка к регистрации и регистрация», — уточнил он.
В августе ФМБА получило патент на препарат «Лейтрагин».
В июне Минздрав России зарегистрировал препарат «Левилимаб», показанный пациентам с тяжёлым течением COVID-19, когда развивается так называемый цитокиновый шторм.