ФМБА назвало срок регистрации снижающего осложнения COVID-19 препарата

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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России планирует в 2021 году завершить разработку и зарегистрировать препарат «Лейтрагин», способный помочь при развитии так называемого цитокинового шторма, при котором в ходе иммунного ответа организм атакует собственные клетки.
ФМБА назвало срок регистрации снижающего осложнения COVID-19 препарата
  • © UPMC/Handout via REUTERS

Об этом сообщил ТАСС заместитель директора Научного центра биомедицинских технологий ФМБА Игорь Помыткин.

«В 2021 году мы точно ожидаем. Это подготовка к регистрации и регистрация», — уточнил он.

В августе ФМБА получило патент на препарат «Лейтрагин».

В июне Минздрав России зарегистрировал препарат «Левилимаб», показанный пациентам с тяжёлым течением COVID-19, когда развивается так называемый цитокиновый шторм.

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