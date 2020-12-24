Диетолог дала рекомендации по подготовке новогоднего стола

Директор Института профилактической медицины СамГМУ, главный внештатный специалист Минздрава Самарской области по диетологии доктор медицинских наук Ольга Сазонова дала рекомендации относительно того, каким должен быть новогодний ужин для тех, кто перенёс COVID-19.

«Сократите количество простых углеводов в рационе. Животный белок — мясо, рыбу или птицу — оставьте только одну порцию в обед», — цитирует kp.ru специалиста.

Ольга Сазонова напоминает, что во время выздоровления и после болезни организму особенно нужны витамины и микроэлементы.

Выстроить вкусное и сбалансированное питание, по мнению эксперта, очень важно, так как 80% иммунных клеток сосредоточены именно в кишечнике.

«Помним о витаминах», — добавляет она.

Как заключила эксперт, в рационе также должны присутствовать пре- и пробиотики — это хорошие бактерии и питание для них. Они нужны для поддержания микрофлоры кишечника.

Ранее профессор кафедры диетологии и клинической нутрициологии РУДН Алексей Ковальков в эфире телеканала «Звезда» сообщил, каких принципов стоит придерживаться, готовя праздничный стол к Новому году.