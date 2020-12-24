Диетолог дала рекомендации по подготовке новогоднего стола
«Сократите количество простых углеводов в рационе. Животный белок — мясо, рыбу или птицу — оставьте только одну порцию в обед», — цитирует kp.ru специалиста.
Ольга Сазонова напоминает, что во время выздоровления и после болезни организму особенно нужны витамины и микроэлементы.
Выстроить вкусное и сбалансированное питание, по мнению эксперта, очень важно, так как 80% иммунных клеток сосредоточены именно в кишечнике.
«Помним о витаминах», — добавляет она.
Как заключила эксперт, в рационе также должны присутствовать пре- и пробиотики — это хорошие бактерии и питание для них. Они нужны для поддержания микрофлоры кишечника.
Ранее профессор кафедры диетологии и клинической нутрициологии РУДН Алексей Ковальков в эфире телеканала «Звезда» сообщил, каких принципов стоит придерживаться, готовя праздничный стол к Новому году.