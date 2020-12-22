Центр Чумакова подаст заявку на регистрацию вакцины в конце января
- Reuters
«Наша вакцина сейчас проходит клинические исследования. Мы поднялись с 300 человек, которых мы планировали в первой-второй фазе задействовать, до 600 человек, потому что мы видим ту ситуацию вокруг критики всех вакцин — не только отечественных, но и зарубежных», — рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».
В связи с этим, по словам Чернова, публикация результатов испытаний вакцины центра Чумакова может задержаться на две-три недели.
«Мы собираемся подать на регистрацию где-то в конце января — начале февраля... а параллельно с этим мы запустим, естественно, третью фазу, чтобы зарегистрировать её уже не по временному 441-му постановлению правительства, а по постоянно действующему 61-ФЗ», — уточнил он.
Заместитель гендиректора центра Чумакова также сообщил, что к испытаниям вакцины, помимо исследовательских центров в Санкт-Петербурге, Кирове и Новосибирске, подключился центр в Екатеринбурге.
В октябре в центре Чумакова сообщали, что планируют в середине декабря подать документы в Минздрав для регистрации третьей российской вакцины от коронавируса.
6 октября Центр Чумакова начал клинические испытания собственной вакцины против коронавируса.