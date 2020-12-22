Центр Чумакова подаст заявку на регистрацию вакцины в конце января

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова Российской академии наук планирует направить документы для регистрации своей вакцины от коронавирусной инфекции в конце января — начале февраля 2021 года, сообщил заместитель гендиректора центра Константин Чернов.

«Наша вакцина сейчас проходит клинические исследования. Мы поднялись с 300 человек, которых мы планировали в первой-второй фазе задействовать, до 600 человек, потому что мы видим ту ситуацию вокруг критики всех вакцин — не только отечественных, но и зарубежных», — рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».

В связи с этим, по словам Чернова, публикация результатов испытаний вакцины центра Чумакова может задержаться на две-три недели.

«Мы собираемся подать на регистрацию где-то в конце января — начале февраля... а параллельно с этим мы запустим, естественно, третью фазу, чтобы зарегистрировать её уже не по временному 441-му постановлению правительства, а по постоянно действующему 61-ФЗ», — уточнил он.

Заместитель гендиректора центра Чумакова также сообщил, что к испытаниям вакцины, помимо исследовательских центров в Санкт-Петербурге, Кирове и Новосибирске, подключился центр в Екатеринбурге.

В октябре в центре Чумакова сообщали, что планируют в середине декабря подать документы в Минздрав для регистрации третьей российской вакцины от коронавируса.

6 октября Центр Чумакова начал клинические испытания собственной вакцины против коронавируса.