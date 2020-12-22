Эксперты сравнили стоимость салата оливье в разных городах России

Сервис экспресс-доставки «Самокат» рассчитал, сколько денег жителям разных регионов России придётся потратить, чтобы приготовить 750 г салата оливье — классического и альтернативного (вегетарианского).

Об этом пишет Life.ru.

Для расчёта средней цены классического салата использовался традиционный рецепт. В вегетарианской версии блюда колбасу заменили растительным мясом, а майонез — постным соусом.

Самые дешёвые ингредиенты для классического рецепта оказались в Нижнем Новгороде — их стоимость 188 рублей. Для жителей Казани салат обойдётся в 189 рублей. Самые высокие цены в Москве (194 рубля) и Санкт-Петербурге (193 рубля).

Вегетарианский оливье стоит в среднем 323 рубля. Это на 41% выше стоимости традиционного новогоднего салата. Дешевле всего необходимые ингредиенты можно купить в Казани — они будут стоить 312 рублей. В Санкт-Петербурге альтернативный оливье обойдётся в среднем в 325 рублей, в Москве — в 326 рублей, в Нижнем Новгороде — в 327 рублей.

Ранее эксперт Роспотребнадзора, начальник отдела надзора по гигиене питания Надежда Раева рассказала о сроках хранения салата оливье.

Врач-диетолог и нутрициолог Александра Ноев в беседе с ФАН также дала рекомендации по питанию в зимнее время.