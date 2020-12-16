В Роспотребнадзоре рассказали о сроках хранения оливье

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Эксперт Роспотребнадзора, начальник отдела надзора по гигиене питания Надежда Раева рассказала о сроках хранения салата оливье.
В Роспотребнадзоре рассказали о сроках хранения оливье
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Салаты очень мало хранятся, мы их не можем хранить дольше, чем до 2 января», — сказала Раева в эфире радио «Комсомольская правда».

Для продления срока годности эксперт посоветовала использовать в рецепте варёную колбасу или отварное красное мясо.

Она напомнила, что оливье — тяжёлая еда, которая трудно переваривается.

Ранее гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная рассказала в беседе с RT, какие блюда на традиционном новогоднем столе являются наиболее вредными для организма.

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