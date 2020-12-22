В Роспотребнадзоре рассказали, как встретить Новый год без вреда для здоровья

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как встретить Новый год без вреда для здоровья.

Об этом пишет Life.ru.

Следует покупать продукты заранее и обращать внимание на сроки годности. Зелень, овощи и фрукты необходимо тщательно мыть, торты и пирожные хранить только в холодильнике, а салаты не употреблять по истечении суток после их приготовления.

Не следует садиться за стол голодными, чтобы не переедать; не пытаться попробовать всё и сразу; соблюдать очерёдность — горячее есть после салатов, а десерты — после основных блюд.

Эксперты порекомендовали не злоупотреблять алкоголем и воздержаться от физических нагрузок на полный желудок.

Ранее врач-диетолог и нутрициолог Александра Ноев в беседе с ФАН дала рекомендации по питанию в зимнее время.