В Роспотребнадзоре рассказали, как встретить Новый год без вреда для здоровья

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Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как встретить Новый год без вреда для здоровья.
В Роспотребнадзоре рассказали, как встретить Новый год без вреда для здоровья
  • Pixabay

Об этом пишет Life.ru.  

Следует покупать продукты заранее и обращать внимание на сроки годности. Зелень, овощи и фрукты необходимо тщательно мыть, торты и пирожные хранить только в холодильнике, а салаты не употреблять по истечении суток после их приготовления.

Не следует садиться за стол голодными, чтобы не переедать; не пытаться попробовать всё и сразу; соблюдать очерёдность — горячее есть после салатов, а десерты — после основных блюд.

Эксперты порекомендовали не злоупотреблять алкоголем и воздержаться от физических нагрузок на полный желудок.

Ранее врач-диетолог и нутрициолог Александра Ноев в беседе с ФАН дала рекомендации по питанию в зимнее время.

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