Опрос показал, сколько российских компаний намерены сделать 31 декабря выходным

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Ксения Калинкина
Руководство 29% компаний, действующих в регионах России, где 31 декабря остаётся рабочим днём, приняло решение объявить его выходным. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого сервисом по поиску работы SuperJob. Результаты исследования есть в распоряжении RT.
Опрос показал, сколько российских компаний намерены сделать 31 декабря выходным
  • РИА Новости

«29% работодателей из областей, где главы регионов не стали менять статус последнего дня года, приняли решение объявить 31 декабря нерабочим днём для всех сотрудников компании», — следует из результатов опроса.

Ещё в 28% организаций, действующих в российских регионах, рабочий день сократят на час. При этом в каждой десятой компании он и вовсе будет коротким — «чаще всего до 14:00 или 15:00».

Однако дежурным сотрудникам 14% предприятий всё же придётся выйти на работу в праздничный день.

В опросе приняли участие представители 1000 компаний из 107 населённых пунктов России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что решение объявить 31 декабря 2020 года выходным днём остаётся на усмотрении руководителей субъектов страны.

При этом он добавил, что на федеральном уровне последний день года является рабочим.

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