Власти Ингушетии объявили 31 декабря выходным днём

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов объявил 31 декабря 2020 года выходным днём в регионе для госслужащих.
Власти Ингушетии объявили 31 декабря выходным днём
  • РИА Новости

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте администрации Ингушетии.

«В целях эффективной организации служебного времени лицам, замещающим государственные должности Республики Ингушетия, а также лицам, замещающим должности государственной гражданской службы в администрации главы и правительства Ингушетии, предоставить выходной день 31 декабря 2020 года», — говорится в документе.

Уточняется, что всем остальным, включая руководителей исполнительных органов государственной власти и частные предприятия, лишь рекомендовано сделать 31 декабря выходным днём.

Ранее «Невские новости» передавали, что в Санкт-Петербурге объявили 31 декабря выходным днём.

При этом в Ленинградской области 31 декабря станет выходным для работников бюджетной сферы.

В то же время в Алтайском краеПсковской области и Якутии решили оставить 31 декабря рабочим днём.

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