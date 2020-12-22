Госдума приняла закон о восстановлении вытрезвителей в России
- РИА Новости
«Воссоздание вытрезвителей будет находиться в полномочиях регионов, но правила работы таких специализированных организаций и виды оказываемой помощи утвердят на федеральном уровне — совместным нормативным актом Минздрава, Минтруда и МВД», — говорится в сообщении на сайте Госдумы.
Отмечается, что регионы смогут оказывать помощь лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения.
«Одной из мер станет организация специализированных учреждений для оказания помощи нетрезвым», — добавили в ведомстве.
Уточняется, что правила деятельности вытрезвителей должно будет утвердить правительство. Законом разрешается организовывать учреждения в партнёрстве с частными предприятиями.
В ноябре 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о вытрезвителях.
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