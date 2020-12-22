Госдума приняла закон о восстановлении вытрезвителей в России

Госдума приняла в третьем чтении закон о восстановлении системы специализированных учреждений (вытрезвителей) в России.

«Воссоздание вытрезвителей будет находиться в полномочиях регионов, но правила работы таких специализированных организаций и виды оказываемой помощи утвердят на федеральном уровне — совместным нормативным актом Минздрава, Минтруда и МВД», — говорится в сообщении на сайте Госдумы.

Отмечается, что регионы смогут оказывать помощь лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения.

«Одной из мер станет организация специализированных учреждений для оказания помощи нетрезвым», — добавили в ведомстве.

Уточняется, что правила деятельности вытрезвителей должно будет утвердить правительство. Законом разрешается организовывать учреждения в партнёрстве с частными предприятиями.

В ноябре 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о вытрезвителях.

Также психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН рассказал об опасности употребления алкоголя во время пандемии.