Госдума приняла законопроект о вытрезвителях во II чтении

Госдума приняла во II чтении законопроект о восстановлении системы специализированных учреждений (вытрезвителей) в России.

«Проект закона предусматривает воссоздание системы вытрезвителей. Это будет полномочие регионов, но правила работы таких специализированных организаций и виды оказываемой помощи утвердят на федеральном уровне — совместным нормативным актом Минздрава, Минтруда и МВД», — говорится в сообщении.

Отмечается, что регионы смогут оказывать помощь лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения. Предполагается, что власти смогут организовывать деятельность «специализированных учреждений для оказания помощи указанным лицам».

«Правила их деятельности должно будет утвердить правительство Российской Федерации», — добавили в пресс-службе Госдумы.

В ноябре 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о вытрезвителях.