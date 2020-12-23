Россияне рассказали о своих карьерных планах на 2021 год

Более половины (52%) участников опроса, проведённого сервисом «Работа.ру», хотели бы сменить место работы в 2021 году. С результатами опроса ознакомился RT.

В то же время каждый восьмой участник опроса (12%) не отказался бы от идеи сменить профессию.



При этом ещё 10% респондентов рассказали о желании открыть собственный бизнес и столько же — о том, что получили повышение на нынешней работе.

«18% хотели бы найти подработку к основной занятости, а 15% — повысить свою профессиональную квалификацию», — добавили представители сервиса.

В опросе, который предполагал возможность выбрать несколько вариантов ответов, приняли участие более 3,5 тыс. человек старше 18 лет из всех регионов России.

Ранее сообщалось, какие профессии станут самыми востребованными в 2021 году.