Шойгу заявил о росте разведактивности США у границ России на 15%
- РИА Новости
Об этом он доложил на расширенном заседании коллегии Минобороны, которое провёл президент России Владимир Путин.
«НАТО рассматривает Россию своей главной угрозой, наращивает военный потенциал у наших границ... На 15% по сравнению с прошлым годом возросла интенсивность разведывательных и демонстративных действий американских самолётов и кораблей вблизи российских границ», — сообщил Шойгу.
По его словам, США также наращивают присутствие своих боевых кораблей в Арктике.
Кроме того, Вашингтон начал передислокацию своих боевых подразделений из Германии в Польшу и страны Балтии.
«Системными стали тренировки НАТО, проводимые одновременно у западных, южных и восточных рубежей России. Только в августе и сентябре в них участвовало 55 боевых самолётов, включая стратегические бомбардировщики, и 12 кораблей — носителей высокоточного оружия», — добавил глава Минобороны России.
Ранее Путин в ходе ежегодной пресс-конференции подчеркнул, что Россия вынуждена отвечать на новые угрозы, учитывая, что НАТО приближается к её границам.
В ноябре он также отмечал расширение присутствия НАТО в Европе вблизи российских границ.
Начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов, в свою очередь, сообщил, что активность стран НАТО наблюдается на расстоянии 20—30 км от российских границ.