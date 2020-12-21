Шойгу заявил о росте разведактивности США у границ России на 15%

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В 2020 году активность разведывательных самолётов и кораблей США у границ России увеличилась на 15% по сравнению с прошлым годом, отметил российский министр обороны Сергей Шойгу.
Шойгу заявил о росте разведактивности США у границ России на 15%
  • РИА Новости

Об этом он доложил на расширенном заседании коллегии Минобороны, которое провёл президент России Владимир Путин.

«НАТО рассматривает Россию своей главной угрозой, наращивает военный потенциал у наших границ... На 15% по сравнению с прошлым годом возросла интенсивность разведывательных и демонстративных действий американских самолётов и кораблей вблизи российских границ», — сообщил Шойгу.

По его словам, США также наращивают присутствие своих боевых кораблей в Арктике.

Кроме того, Вашингтон начал передислокацию своих боевых подразделений из Германии в Польшу и страны Балтии.

«Системными стали тренировки НАТО, проводимые одновременно у западных, южных и восточных рубежей России. Только в августе и сентябре в них участвовало 55 боевых самолётов, включая стратегические бомбардировщики, и 12 кораблей — носителей высокоточного оружия», — добавил глава Минобороны России.

Ранее Путин в ходе ежегодной пресс-конференции подчеркнул, что Россия вынуждена отвечать на новые угрозы, учитывая, что НАТО приближается к её границам.

В ноябре он также отмечал расширение присутствия НАТО в Европе вблизи российских границ.

Начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов, в свою очередь, сообщил, что активность стран НАТО наблюдается на расстоянии 20—30 км от российских границ. 

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