Шойгу заявил о росте разведактивности США у границ России на 15%

В 2020 году активность разведывательных самолётов и кораблей США у границ России увеличилась на 15% по сравнению с прошлым годом, отметил российский министр обороны Сергей Шойгу.

Об этом он доложил на расширенном заседании коллегии Минобороны, которое провёл президент России Владимир Путин.

«НАТО рассматривает Россию своей главной угрозой, наращивает военный потенциал у наших границ... На 15% по сравнению с прошлым годом возросла интенсивность разведывательных и демонстративных действий американских самолётов и кораблей вблизи российских границ», — сообщил Шойгу.

По его словам, США также наращивают присутствие своих боевых кораблей в Арктике.

Кроме того, Вашингтон начал передислокацию своих боевых подразделений из Германии в Польшу и страны Балтии.

«Системными стали тренировки НАТО, проводимые одновременно у западных, южных и восточных рубежей России. Только в августе и сентябре в них участвовало 55 боевых самолётов, включая стратегические бомбардировщики, и 12 кораблей — носителей высокоточного оружия», — добавил глава Минобороны России.

Ранее Путин в ходе ежегодной пресс-конференции подчеркнул, что Россия вынуждена отвечать на новые угрозы, учитывая, что НАТО приближается к её границам.

В ноябре он также отмечал расширение присутствия НАТО в Европе вблизи российских границ.

Начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов, в свою очередь, сообщил, что активность стран НАТО наблюдается на расстоянии 20—30 км от российских границ.