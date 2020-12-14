В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России в этом году

В российском Министерстве обороны рассказали о разведактивности у границ России в этом году.

«Радиотехническими войсками в 2020 году выявлено свыше тысячи фактов полёта иностранных самолётов-разведчиков у российских границ», — приводит РИА Новости сообщение оборонного ведомства.

В Минобороны отметили, что «это приблизительно на 40% больше, чем в прошлом году».

В ведомстве добавили, что всего за этот год РТВ засекли и сопроводили более 2 млн воздушных объектов.

7 декабря сообщалось, что российский истребитель Су-30 перехватил над Чёрным морем самолёты-разведчики США и Франции.