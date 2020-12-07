Российский Су-30 перехватил над Чёрным морем самолёты-разведчики НАТО

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Российский истребитель Су-30 перехватил над Чёрным морем самолёты-разведчики США и Франции.
Российский Су-30 перехватил над Чёрным морем самолёты-разведчики НАТО
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа», — сообщает Национальный центр управления обороной России.

Отмечается, что экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолёт-разведчик RC-135, самолёт-заправщик КС-135 ВВС США, самолёт-разведчик C.160G ВВС Франции и сопроводил их над акваторией Черного моря.

28 ноября сообщалось, что российский истребитель Су-27 поднимался для сопровождения самолёта-разведчика США над нейтральными водами Чёрного моря.

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