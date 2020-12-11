В Северном флоте отметили приближение учений НАТО к границам России

Морские учения НАТО всё чаще смещаются к российским границам на севере, отметил начальник штаба Северного флота России вице-адмирал Владимир Гришечкин.

«Он (Гришечкин. — RT) детально остановился на анализе деятельности ВМС США и НАТО в Арктическом регионе, отметил увеличение интенсивности и масштабов мероприятий оперативной и боевой подготовки Объединённых вооружённых сил НАТО в данном регионе и смещение районов их проведения к границам России», — приводит релиз Северного флота РИА Новости.

В ответ на действия НАТО в Арктике Северный флот наращивает технический потенциал с помощью новых атомных подлодок, фрегатов и десантных кораблей, а также зенитных ракетных и береговых ракетных комплексов.

В то же время, как отмечают в Северном флоте, «в настоящее время в Арктике нет вызовов, требующих применения военной силы».

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил о расширении присутствия НАТО в Европе вблизи российских границ.

В октябре зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев отмечал, что НАТО пытается ограничить деятельность России в Арктике.

Начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов, в свою очередь, сообщил, что активность стран НАТО наблюдается на расстоянии 20—30 км от российских границ.