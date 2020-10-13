Медведев заявил о борьбе НАТО с Россией в Арктике
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, Медведев указал, что альянс для этого использует различные методы: от наращивания военной активности около России до введения различных ограничений.
«Известно, что отдельные государства, прежде всего Североатлантического альянса, включая и Соединённые Штаты Америки, пытаются настойчиво ограничивать нашу деятельность в Арктике. Методы здесь применяются самые разные: от наращивания военной активности рядом с нашими границами до санкционного давления», — сказал он.
По его словам, это всё создаёт прямые угрозы «нашей национальной безопасности».
В августе Медведев возглавил комиссию Совбеза по обеспечению интересов России в Арктике.