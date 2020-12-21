В Кремле оценили возможность прекращения авиасообщения с Британией

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность прекращения авиасообщения с Великобританией из-за ситуации с коронавирусом.
В Кремле оценили возможность прекращения авиасообщения с Британией
  • Reuters

«Тема очень специфическая, и это решение должен принимать правительственный штаб. Поэтому я рекомендую обращаться туда. Но, безусловно, мы с самым большим вниманием наблюдаем, отслеживаем информацию, которая поступает от учёных из Великобритании по этой теме», — сказал Песков.

Ранее Служба общественного здравоохранения Англии сообщила, что мутировавший штамм коронавируса появился в Великобритании в сентябре, но стал широко распространяться с середины ноября

Учёные подчеркнули, что пока не нашли свидетельств, которые говорили бы о большей летальности возникшей мутации коронавируса в сравнении с первоначальным вариантом.

Власти ряда стран в связи с появившейся информацией приняли решение приостановить сообщение с Великобританией. Об этом, в частности, заявили Аргентина, Финляндия, Швейцария.

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