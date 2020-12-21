Финляндия временно приостанавливает полёты из Великобритании

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Финляндия с 21 декабря приостановит на две недели авиасообщение с Великобританией, сообщает Национальное агентство транспорта и коммуникаций Финляндии.

«На основании заявления Национального института здравоохранения и социального обеспечения (THL) Национальное агентство транспорта и коммуникаций Финляндии решило приостановить пассажирское авиасообщение между Финляндией и Великобританией на две недели с 21 декабря 2020 года с 12:00 до 4 января 2021 года 11:59», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Франция закрывает воздушную границу с Великобританией на 48 часов после обнаружения в Соединённом Королевстве новой разновидности коронавирусной инфекции COVID-19.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении в стране новой разновидности коронавирусной инфекции COVID-19.

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