Финляндия временно приостанавливает полёты из Великобритании
«На основании заявления Национального института здравоохранения и социального обеспечения (THL) Национальное агентство транспорта и коммуникаций Финляндии решило приостановить пассажирское авиасообщение между Финляндией и Великобританией на две недели с 21 декабря 2020 года с 12:00 до 4 января 2021 года 11:59», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Франция закрывает воздушную границу с Великобританией на 48 часов после обнаружения в Соединённом Королевстве новой разновидности коронавирусной инфекции COVID-19.
14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении в стране новой разновидности коронавирусной инфекции COVID-19.