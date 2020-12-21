Аргентина приостанавливает авиасообщение с Британией из-за коронавируса

Аргентина временно приостанавливает авиационное сообщение с Великобританией с 21 декабря в связи с распространением новой формы коронавирусной инфекции. Об этом сообщило Министерство внутренних дел республики.

«Правительство решило с завтрашнего дня (21 декабря. — RT) в профилактических целях приостановить прибытие и отбытие рейсов из Великобритании в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, где было объявлено о появлении нового штамма COVID-19», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что Швейцария закрывает воздушную границу с Великобританией после обнаружения в Соединённом Королевстве новой разновидности коронавирусной инфекции COVID-19.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении в стране новой разновидности коронавирусной инфекции COVID-19.