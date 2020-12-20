Онищенко назвал управляемой ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России является управляемой и идёт в рамках эпидемиологических закономерностей. Об этом заявил академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Нам надо говорить о том, что процесс идёт в рамках эпидемиологических закономерностей, которые нам понятны и известны. То, что рост идёт, — он должен идти. Всё-таки благодаря тем мерам, которые принимают в Москве, можно сегодня говорить о некоторой управляемости этого процесса», — приводит РИА Новости его слова.

Онищенко отметил, что в России необходимо соблюдать все ограничительные меры по коронавирусу.

«Самое главное, на чём бы я хотел остановиться, — это то, что нам сегодня нужно активно включаться в прививочную кампанию. Это то реальное средство профилактики, которое позволит не просто сдерживать эпидемический процесс, а уже управлять им», — добавил академик.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией должна стабилизироваться в России весной 2021 года.