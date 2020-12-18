Врач рассказала, как снизить риск заболеть коронавирусом в праздники

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Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с Life.ru рекомендовала отказаться от участия в больших вечеринках, чтобы снизить риск заболевания коронавирусной инфекцией в новогодние праздники.
Врач рассказала, как снизить риск заболеть коронавирусом в праздники
  • АГН «Москва»

В то же время она предупредила, что небольшой риск подхватить COVID-19 сохраняется, даже если встречать Новый год в небольшой компании.

«Здесь, конечно же, встаёт вопрос ответственности каждого. Надо быть уверенным, что те, с кем вы контактировали за последние две недели, не заболели. Если вы узнаете, что кто-то заболел, то это ваш долг — отказаться от участия в новогодней вечеринке», — подчеркнула врач.

Она призвала посещать такие мероприятия только при 100%-ной уверенности в здоровье всех участников.

По её словам, также можно заранее прокварцевать помещение.

«Постарайтесь меньше обниматься, целоваться при встрече. Старайтесь занимать максимально удалённое положение... Петь тоже не рекомендуется, потому что, когда человек поёт, он форсированно выдыхает и может рассеивать на большее расстояние вирусные бактерии», — рассказала Чернышова.

Ранее глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач Анна Попова дала рекомендации по безопасной встрече Нового года.

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев и врач-иммунолог Александр Чепурнов в беседе с порталом URA.RU предостерегли россиян от поездок в курортные страны на новогодние праздники во время пандемии коронавируса.

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