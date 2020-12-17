Эксперты предостерегли россиян от поездок за границу на Новый год

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев и врач-иммунолог Александр Чепурнов предостерегли россиян от поездок в курортные страны на новогодние праздники во время пандемии коронавируса.

Об этом они рассказали в беседе с порталом URA.RU.

«Имеющийся ассортимент доступных для россиян стран невелик. Турция — буйство пандемии и несезон. Европы и Юго-Восточной Азии нет как таковых. Сейшельские и Мальдивские острова исключительны по своей стоимости, и продукта как такового мало. Остаются ОАЭ и Занзибар с Кубой. Но риски мы понимаем — это огромные расстояния и риск оказаться в обсерваторе», — рассказал Мальцев.

Александр Чепурнов не исключил, что в отпуске, в особенности на курортах, притупленное чувство ответственности повышает риски заболевания коронавирусной инфекцией.

«Безусловно, чем больше контактов близких, тем больше шансов заболевания коронавирусом», — подчеркнул врач.

По сообщениям издания «Аргументы и факты», исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова прокомментировала ситуацию в туротрасли.