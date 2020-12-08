Попова дала рекомендации по безопасной встрече Нового года

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Глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач Анна Попова дала рекомендации по безопасной встрече Нового года.
Попова дала рекомендации по безопасной встрече Нового года
  • © Дмитрий Астахов
  • РИА Новости

В беседе с радио «Комсомольская правда» она посоветовала сделать приоритет на семейном празднике, а не на вечеринках с друзьями.

«Если мы общаемся в своём коллективе, в своей семье всё время и каждый день, то мы уже этот контакт имеем. Этим кругом я бы сегодня предложила встретить Новый год. Вот этим кругом людей, которые уже общаются между собой, которые уже знакомы по вирусной составляющей», — заявила Попова.

По её словам, лучше всего праздновать на свежем воздухе, но своей семьёй. Проводить застолье Попова не советует, поскольку для инфицирования достаточно одного заболевшего, не знающего о своём заболевании.

Ранее Попова дала рекомендации при вакцинации от коронавируса.

Врач, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с Nation News рассказал о мерах по борьбе с COVID-19.

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