Попова дала рекомендации при вакцинации от коронавируса

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда» заявила, что «до прививки от коронавируса не рекомендовала бы алкоголь».
Попова дала рекомендации при вакцинации от коронавируса
  • © Александр Астафьев
  • РИА Новости

Она пояснила в беседе с kp.ru, что «это напряжение для организма».

«Как минимум за две недели до иммунизации надо прекратить приём алкоголя. 42 дня от первой инъекции — это формирование иммунитета, и нужно поберечься», — заявила Попова.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручения по подготовке и проведению вакцинации от коронавируса.

7 декабря Роспотребнадзор утвердил правила транспортировки и хранения вакцины от коронавируса «Спутник V».

Завлабораторией госколлекции вирусов центра им. Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине «Спутник V».

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