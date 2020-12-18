Первое краболовное судно, построенное на Дальнем Востоке, спустили на воду

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Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев сообщил, что на «Восточной верфи» во Владивостоке 18 декабря спустили на воду первое дальневосточное судно-краболов «Охотск».
Первое краболовное судно, построенное на Дальнем Востоке, спустили на воду
  • ©vverf.com

Он уточнил в беседе с «Российской газетой», что это первый инвестиционный проект, реализованный в рамках инвестиционных квот добычи краба.

На предприятии пояснили, что в проект краболовов заложена концепция универсального модульного комплекса. Промысел на «Охотске» планируется начать не позднее осени 2021 года.

«Локализация строительства судов-краболовов на верфях Дальнего Востока дала мощный импульс для развития судостроения в регионе. По нашим оценкам, программа строительства краболовов может добавить в валовой региональный продукт Дальнего Востока около 30 млрд рублей. Кроме того, заказчики судов — потенциальные заказчики судоремонтных услуг. Возрождение судоремонта, в свою очередь, может дать ещё около 20 млрд рублей «прибавки» в ВРП региона. Таким образом, реальная доля рыбной отрасли в экономике региона увеличится до 13% — это очень существенный вклад в развитие Дальнего Востока», — считает Зверев.

Как пишет ОТР, всего будет построено пять кораблей такого класса. «Охотск» можно будет использовать для добычи и перевозки до 100 т живого краба, а также для ловли рыбы, кальмаров и креветок.

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