Первое краболовное судно, построенное на Дальнем Востоке, спустили на воду

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев сообщил, что на «Восточной верфи» во Владивостоке 18 декабря спустили на воду первое дальневосточное судно-краболов «Охотск».

Он уточнил в беседе с «Российской газетой», что это первый инвестиционный проект, реализованный в рамках инвестиционных квот добычи краба.

На предприятии пояснили, что в проект краболовов заложена концепция универсального модульного комплекса. Промысел на «Охотске» планируется начать не позднее осени 2021 года.

«Локализация строительства судов-краболовов на верфях Дальнего Востока дала мощный импульс для развития судостроения в регионе. По нашим оценкам, программа строительства краболовов может добавить в валовой региональный продукт Дальнего Востока около 30 млрд рублей. Кроме того, заказчики судов — потенциальные заказчики судоремонтных услуг. Возрождение судоремонта, в свою очередь, может дать ещё около 20 млрд рублей «прибавки» в ВРП региона. Таким образом, реальная доля рыбной отрасли в экономике региона увеличится до 13% — это очень существенный вклад в развитие Дальнего Востока», — считает Зверев.

Как пишет ОТР, всего будет построено пять кораблей такого класса. «Охотск» можно будет использовать для добычи и перевозки до 100 т живого краба, а также для ловли рыбы, кальмаров и креветок.