Роструд начал проверку медучреждений в ряде регионов
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Роструд начал проверки в медицинских учреждениях Мурманской, Нижегородской, Свердловской и Тверской областей, о которых шла речь в ходе пресс-конференции президента России Владимира Путина», — заявили в Роструде.
Ранее Путин пообещал отреагировать на данные о проблемах с обеспечением лекарствами от коронавируса в регионах и о том, что в ряде городов медики не получают надбавки за работу с больными COVID-19.