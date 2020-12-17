Роструд начал проверку медучреждений в ряде регионов 

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Роструд организовал проверки медицинских учреждений в Мурманской, Нижегородской, Свердловской и Тверской областях по вопросу оплаты труда сотрудников, которые работают с пациентами с коронавирусом.
Роструд начал проверку медучреждений в ряде регионов 
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

«Роструд начал проверки в медицинских учреждениях Мурманской, Нижегородской, Свердловской и Тверской областей, о которых шла речь в ходе пресс-конференции президента России Владимира Путина», — заявили в Роструде.

Ранее Путин пообещал отреагировать на данные о проблемах с обеспечением лекарствами от коронавируса в регионах и о том, что в ряде городов медики не получают надбавки за работу с больными COVID-19.

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