Путин пообещал разобраться с неполучением надбавок медиками

Президент России Владимир Путин пообещал отреагировать на данные о проблемах с обеспечением лекарствами от коронавируса в регионах и о том, что в ряде городов медики не получают надбавки за работу с больными COVID-19.

«Все обращения, которые поступили, мы обязательно систематизируем и обязательно на это отреагируем», — сказал глава государства на ежегодной пресс-конференции.

Он подчеркнул, что 10 млрд рублей было перечислено в регионы на решение вопросов, связанных с закупкой средств индивидуальной защиты и подготовкой медицинских учреждений, и ещё 5 млрд — на то, чтобы помогать людям напрямую.

«Конечно, будем выяснять, где эти деньги», — отметил Путин.

По его словам, судя по количеству обращений, это не единичные случаи, а проблема общего характера.

RT ведёт прямую трансляцию.