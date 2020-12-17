Путин пообещал разобраться с неполучением надбавок медиками
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«Все обращения, которые поступили, мы обязательно систематизируем и обязательно на это отреагируем», — сказал глава государства на ежегодной пресс-конференции.
Он подчеркнул, что 10 млрд рублей было перечислено в регионы на решение вопросов, связанных с закупкой средств индивидуальной защиты и подготовкой медицинских учреждений, и ещё 5 млрд — на то, чтобы помогать людям напрямую.
«Конечно, будем выяснять, где эти деньги», — отметил Путин.
По его словам, судя по количеству обращений, это не единичные случаи, а проблема общего характера.
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