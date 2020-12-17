СК проводит проверку неполучения медиками выплат в Мурманской области

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Следователи проводят доследственную проверку в связи с сообщениями о неполучении медицинским персоналом стимулирующих выплат за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией COVID-19 в городе Коле Мурманской области.
СК проводит проверку неполучения медиками выплат в Мурманской области
  • © Александр Авилов
  • АГН «Москва»

«В ходе прямой линии с президентом Российской Федерации озвучена информация о неполучении медицинскими работниками в городе Коле выплат за работу с пациентами, больными коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении на сайте регионального управления СК России.

Отмечается, что следователи в настоящее время устанавливают причины произошедшего в медицинском учреждении Кольского района.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал отреагировать на сообщения о том, что в ряде городов медики не получают надбавки за работу с больными COVID-19.

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