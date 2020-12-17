СК проводит проверку неполучения медиками выплат в Мурманской области
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- АГН «Москва»
«В ходе прямой линии с президентом Российской Федерации озвучена информация о неполучении медицинскими работниками в городе Коле выплат за работу с пациентами, больными коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении на сайте регионального управления СК России.
Отмечается, что следователи в настоящее время устанавливают причины произошедшего в медицинском учреждении Кольского района.
Ранее президент России Владимир Путин пообещал отреагировать на сообщения о том, что в ряде городов медики не получают надбавки за работу с больными COVID-19.