СК проводит проверку неполучения медиками выплат в Мурманской области

Следователи проводят доследственную проверку в связи с сообщениями о неполучении медицинским персоналом стимулирующих выплат за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией COVID-19 в городе Коле Мурманской области.

«В ходе прямой линии с президентом Российской Федерации озвучена информация о неполучении медицинскими работниками в городе Коле выплат за работу с пациентами, больными коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении на сайте регионального управления СК России.

Отмечается, что следователи в настоящее время устанавливают причины произошедшего в медицинском учреждении Кольского района.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал отреагировать на сообщения о том, что в ряде городов медики не получают надбавки за работу с больными COVID-19.