Бывший полковник Захарченко сообщил ОНК о планах перевести его в СИЗО «Лефортово»

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RT
Обвиняемый в получении взятки на сумму 1,5 млрд рублей экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, содержащийся в СИЗО №1 ФСИН, сообщил ОНК о своём переводе в СИЗО «Лефортово».
Бывший полковник Захарченко сообщил ОНК о планах перевести его в СИЗО «Лефортово»
  • РИА Новости

«Меня собираются переводить в СИЗО «Лефортово». Уже взяли мазок на коронавирус, но я не хочу, чтобы меня туда отправили», — сказал он специальному корреспонденту RT, члену ОНК Москвы Борису Клину, посетившему бывшего полицейского. 

Захарченко утверждает, сообщил правозащитник, что ранее провёл более трёх лет в «Лефортово», неоднократно писал заявления о якобы допущенных там нарушениях и считает, что теперь нахождение в этом СИЗО будет представлять для него угрозу. 

Экс-полковник в беседе с членами ОНК также напомнил, что ему с марта отказывают в проведении лапароскопической операции, и попросил вмешательства в эту ситуацию уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.

Ранее Захарченко жаловался ОНК на этапирование из СИЗО №1 в пересыльную тюрьму в Мордовию и обратно. 

Осенью 2019 года Мосгорсуд снизил до 12,5 года 13-летний срок, назначенный Дмитрию Захарченко. 

Позднее СК предъявил новое обвинение Захарченко по двум эпизодам получения взятки на общую сумму более 1,5 млрд рублей.

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