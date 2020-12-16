Бывший полковник Захарченко сообщил ОНК о планах перевести его в СИЗО «Лефортово»
- РИА Новости
«Меня собираются переводить в СИЗО «Лефортово». Уже взяли мазок на коронавирус, но я не хочу, чтобы меня туда отправили», — сказал он специальному корреспонденту RT, члену ОНК Москвы Борису Клину, посетившему бывшего полицейского.
Захарченко утверждает, сообщил правозащитник, что ранее провёл более трёх лет в «Лефортово», неоднократно писал заявления о якобы допущенных там нарушениях и считает, что теперь нахождение в этом СИЗО будет представлять для него угрозу.
Экс-полковник в беседе с членами ОНК также напомнил, что ему с марта отказывают в проведении лапароскопической операции, и попросил вмешательства в эту ситуацию уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.
Ранее Захарченко жаловался ОНК на этапирование из СИЗО №1 в пересыльную тюрьму в Мордовию и обратно.
Осенью 2019 года Мосгорсуд снизил до 12,5 года 13-летний срок, назначенный Дмитрию Захарченко.
Позднее СК предъявил новое обвинение Захарченко по двум эпизодам получения взятки на общую сумму более 1,5 млрд рублей.