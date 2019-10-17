Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко

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Мосгорсуд снизил до 12,5 года 13-летний срок, назначенный бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко.
Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«Суд постановил приговор изменить, исключить из обвинения признак «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору», наказание смягчить», — приводит РИА Новости слова одного из судей.

Ранее суд приговорил Захарченко к 13 годам колонии и к штрафу в размере 117 млн рублей. Его также лишили звания. По одному из обвинений Захарченко был оправдан.

Адвокат Валерия Тунникова, представляющая интересы бывшего замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД экс-полковника Дмитрия Захарченко, заявила, что в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) было подано десять жалоб в связи с делом её клиента.

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