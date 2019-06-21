Защита Захарченко подала десять жалоб в ЕСПЧ

Адвокат Валерия Тунникова, представляющая интересы бывшего замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД экс-полковника Дмитрия Захарченко, заявила, что в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) было подано десять жалоб в связи с делом её клиента.

«Мы в ЕСПЧ в общей сложности подали десять жалоб. От всех — от отца Дмитрия Захарченко, от матери и других. От самого Дмитрия подали жалобу в Европейский суд на изъятие у него зарплаты, которую у него забрали следователи при обыске», — цитирует её РИА Новости.

Ранее суд приговорил Захарченко к 13 годам колонии и к штрафу в размере 117 млн рублей. Его также лишили звания. По одному из обвинений Захарченко был оправдан.

При этом обвинение требовало приговорить мужчину к 15,5 года колонии и штрафу в размере 494,9 млн рублей.