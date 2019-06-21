Защита Захарченко подала десять жалоб в ЕСПЧ

Короткая ссылка
Адвокат Валерия Тунникова, представляющая интересы бывшего замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД экс-полковника Дмитрия Захарченко, заявила, что в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) было подано десять жалоб в связи с делом её клиента.
Защита Захарченко подала десять жалоб в ЕСПЧ
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Мы в ЕСПЧ в общей сложности подали десять жалоб. От всех — от отца Дмитрия Захарченко, от матери и других. От самого Дмитрия подали жалобу в Европейский суд на изъятие у него зарплаты, которую у него забрали следователи при обыске», — цитирует её РИА Новости.

Ранее суд приговорил Захарченко к 13 годам колонии и к штрафу в размере 117 млн рублей. Его также лишили звания. По одному из обвинений Захарченко был оправдан.

При этом обвинение требовало приговорить мужчину к 15,5 года колонии и штрафу в размере 494,9 млн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить