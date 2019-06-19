Защита Захарченко обжаловала приговор и попросила оправдать его
- РИА Новости
«Только что мы отправили по почте апелляционную жалобу, в которой просим отменить приговор в связи с невиновностью нашего подзащитного Захарченко. Мы просим Мосгорсуд оправдать его», — сказал ТАСС один из адвокатов Захарченко Александр Карабанов.
Ранее суд приговорил Захарченко к 13 годам колонии и к штрафу в размере 117 млн рублей. Его также лишили звания. По одному из обвинений Захарченко был оправдан.
При этом обвинение требовало приговорить мужчину к 15,5 года колонии и штрафу в размере 494,9 млн рублей.