СК предъявил экс-полковнику Захарченко новое обвинение
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- РИА Новости
Петренко сообщила, что, по версии следствия, в декабре 2015 года обвиняемый получил взятку от предпринимателя в виде оплаты его проживания в отелях Сочи в течение 12 дней стоимостью более 800 тыс. рублей.
«Кроме того, в период с ноября 2007 года по август 2016 года обвиняемый ежемесячно получал взятки от группы предпринимателей, сумма которых превысила 1 млрд 400 млн рублей», — заявили в ведомстве.
В Следственном комитете заявили, что на основании собранных доказательств Захарченко предъявили обвинения по ч. 5 ст. 290 УК России и ч. 6 ст. 290 УК России («Получение взяток в крупном и особо крупном размерах»).
Ранее адвокат Александр Горбатенко заявил, что Захарченко предъявили новое обвинение — в особо крупном взяточничестве почти на 1,5 млрд рублей.