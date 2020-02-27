СК предъявил экс-полковнику Захарченко новое обвинение

Следственный комитет России предъявил новое обвинение бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко по двум эпизодам получения взятки на общую сумму более 1,5 млрд рублей. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко.

Петренко сообщила, что, по версии следствия, в декабре 2015 года обвиняемый получил взятку от предпринимателя в виде оплаты его проживания в отелях Сочи в течение 12 дней стоимостью более 800 тыс. рублей.

«Кроме того, в период с ноября 2007 года по август 2016 года обвиняемый ежемесячно получал взятки от группы предпринимателей, сумма которых превысила 1 млрд 400 млн рублей», — заявили в ведомстве.

В Следственном комитете заявили, что на основании собранных доказательств Захарченко предъявили обвинения по ч. 5 ст. 290 УК России и ч. 6 ст. 290 УК России («Получение взяток в крупном и особо крупном размерах»).

Ранее адвокат Александр Горбатенко заявил, что Захарченко предъявили новое обвинение — в особо крупном взяточничестве почти на 1,5 млрд рублей.