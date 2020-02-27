Экс-полковнику Захарченко предъявили новое обвинение

Следственный комитет России предъявил бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко новое обвинение — в особо крупном взяточничестве почти на 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил его адвокат Александр Горбатенко.

«Вчера (26 февраля. — RT) в колонии Дмитрию было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК России — в получении взятки в период с 2007 по 2016 год», — цитирует юриста Интерфакс.

Согласно обвинению, взятка суммой более 1,5 млрд была получена от бизнесменов Валерия Маркелова, Бориса Ушеровича, Дмитрия Моторина, Ивана Станкевича при посредничестве предполагаемых доверенных лиц Захарченко — экс-полицейского Виктора Белевцова и Василия Кретинина.

По заявлению Горбатенко, бывший полковник не признаёт вину, но был готов дать показания.

Вместе с тем, как утверждает адвокат, на допросе после этих слов Захарченко «сразу же объявили об окончании следственных действий по делу».

Как отметил Горбатенко, объём материалов нового дела составляет 55 томов, для ознакомления с ними Захарченко будет этапирован в Москву.

Ранее Мосгорсуд снизил до 12,5 года 13-летний срок, назначенный Захарченко за взяточничество.

Второй кассационный суд оставил этот приговор в силе.

В ноябре 2019 года Захарченко этапировали в колонию.