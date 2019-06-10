Суд признал Захарченко виновным по делу о взятках

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Пресненский суд Москвы признал полковника Дмитрия Захарченко виновным по делу о крупных взятках, передаёт РИА Новости.
Суд признал Захарченко виновным по делу о взятках
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«Захарченко получил лично взятку группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере», — заявила судья.

По данным следствия, обвиняемый получил две взятки, а также помешал сотрудникам правоохранительных органов расследовать уголовное дело о растратах в «Нота-Банке», предупредив своих знакомых о предстоящих обысках.

Ранее обвинение попросило приговорить Захарченко к 15,5 года колонии строгого режима.

В апреле у близких Захарченко в доход государства были изъяты активы на сумму 460 млн рублей.

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