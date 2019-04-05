У близких полковника Захарченко изъяли активы на 460 млн рублей

Никулинский суд Москвы изъял в доход государства у близких обвиняемого в коррупции бывшего замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД полковника Дмитрия Захарченко активы на 460 млн рублей.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Исковые требования Генеральной прокуратуры удовлетворить частично», — сказала судья Наталья Самороковская.

Согласно имеющимся данным, прокуратура просила чуть большую сумму, однако суд решил не брать с близких Захарченко $320 тыс. в счёт стоимости серёжек, купленных полковником своей подруге во время поездки в Нью-Йорк.

По информации агентства, в список изъятого имущества вошли, в частности, деньги, ценные бумаги и два нежилых помещения в Подмосковье.

Уточняется, что, например, данные помещения принадлежат Алексею Киянице — отчиму Марины Семыниной, родившей бывшему полицейскому дочь. Прокуратура требовала изъять эту недвижимость, а также около 40 млн рублей со счетов в двух банках.

У самой Семыниной прокуратура требовала конфисковать 6 млн рублей и облигации GPB Eurobond Finance на $208,8 тыс., а у её подруги Ларисы Тучковой — изъятые из банковской ячейки $1,5 млн.

Отмечается, что в иске прокуратуры указан ещё ряд лиц, связанных тем или иным образом с Захарченко. По мнению стороны обвинения, всё перечисленное в обращении к суду имущество полковник нажил незаконно и раздаривал либо давал на хранение своим близким и родственникам.

В феврале стало известно, что в суд поступил иск об изъятии у полковника Захарченко 484 млн рублей.