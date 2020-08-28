В ОНК Москвы рассказали о ситуации с операцией экс-полковнику МВД Захарченко

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RT
Врачи тюремной больницы СИЗО «Матросская Тишина» не обнаружили у обвиняемого в получении взятки на сумму 1,5 млрд рублей экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко медицинских показаний для проведения ему хирургической операции. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.
В ОНК Москвы рассказали о ситуации с операцией экс-полковнику МВД Захарченко
  • РИА Новости

О необходимости проведения лапароскопической операции Захарченко, содержащийся в СИЗО №1 ФСИН России, заявил членам комиссии 6 июня 2020 года.  

«Из-за эпидемии коронавируса Захарченко был помещён в тюремную больницу СИЗО «Матросская Тишина» лишь в конце августа, — сказал RT представитель ОНК. — Но обследовавшие его врачи сообщили комиссии, что предварительный диагноз, поставленный раннее хирургом в СИЗО и предполагающий хирургическое вмешательство, при обследовании в стационаре не подтвердился». 

Сам экс-полковник, отметил правозащитник, в беседе с членами комиссии по-прежнему утверждает, что продолжает испытывать боли и нуждается в операции в одном из гражданских медучреждений столицы. 

В октябре прошлого года срок заключения Захарченко, осуждённого по обвинению во взяточничестве, был снижен Мосгорсудом с 13 до 12,5 года. Приговором суда экс-полковника МВД лишили звания и обязали выплатить штраф в размере 117 млн рублей. 

С февраля 2020 года Захарченко стал обвиняемым ещё по двум эпизодам получения взятки на общую сумму более 1,5 млрд рублей. В конце марта его этапировали в Москву и поместили в СИЗО №1 ФСИН России.

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