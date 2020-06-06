В ОНК сообщили о необходимости операции экс-полковнику МВД Захарченко

Обвиняемый во взятке в 1,5 млрд рублей экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко заявил, что нуждается в хирургической операции. Об этом рассказал специальный корреспондент RT и член ОНК Москвы Борис Клин, навестивший его в СИЗО №1 ФСИН России.

«Мне необходима операция, но проводить её должен врач, которого нашли мои адвокаты. В медсанчасти УФСИН Москвы лапароскопических операций не проводят, у них оборудования такого нет. Поэтому я прошу допустить врача с оборудованием в больницу СИЗО», — привёл Клин слова экс-полковника.

Захарченко также заявил членам ОНК, что уже два месяца лишён возможности переписываться с родственниками с помощью электронной системы «ФСИН-письмо», а письменные заявления на имя следователя из изолятора сейчас отправить невозможно из-за противоэпидемиологических мероприятий.

«Телефонные звонки тоже не предоставляют. Не могу в разгар эпидемии позвонить 73-летней матери, узнать о её самочувствии. Я уже 60 дней в изоляции. Это всё, конечно, попытки оказать на меня давление», — заявил Захарченко.

По словам Клина, Захарченко также передал просьбу увеличить время ознакомления со своим новым уголовным делом. Пока, по словам экс-половника, из 60 томов он прочитал лишь два.

Кроме того, Захарченко обратился к членам комиссии с просьбой оказать ему содействие по переводу из колонии в Мордовии, где он содержался после первого приговора, ближе к дому.

Захарченко напомнил, что был прописан в Москве, в столице проживают его родители, а ближайшая к Москве колония для бывших полицейских находится в Рязани.

Мосгорсуд в октябре прошлого года снизил срок заключения Захарченко по обвинению во взяточничестве с 13 лет до 12,5. Он также приговорён к штрафу в размере 117 млн рублей и лишён звания полковника.

В феврале 2020 года Следственный комитет России предъявил ему новое обвинение по двум эпизодам получения взятки на общую сумму более 1,5 млрд рублей. 30 марта Захарченко был доставлен в Москву и помещён в СИЗО №1 ФСИН России.