Экс-полковник Захарченко подрался с заключённым в колонии

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Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко подрался с одним из заключённых в мордовской колонии, где он отбывает срок.
Экс-полковник Захарченко подрался с заключённым в колонии
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Девятого января между двумя осуждёнными, отбывающими наказание в ИК-5 УФСИН России по Республике Мордовия, на почве личных неприязненных отношений произошёл конфликт, перешедший в драку», — цитирует РИА Новости пресс-службу УФСИН России по региону.

Отмечается, что одним из подравшихся заключённых был Захарченко, который нанёс своему противнику несколько ударов кулаком и головой в лицо.

Сотрудники колонии прекратили драку, пострадавшему была оказана медицинская помощь.

По факту произошедшего проводится проверка.

15 ноября адвокат Александр Горбатенко, представляющий интересы осуждённого за взяточничество бывшего полковника МВД России Дмитрия Захарченко, сообщил, что его клиент был этапирован в колонию.

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