Мосгорсуд смягчил приговор отцу полковника Захарченко

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Мосгорсуд смягчил приговор Виктору Захарченко, отцу экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко — с четырёх лет до трёх лет и девяти месяцев колонии за растрату средств банка «МИА». Об этом сообщает ТАСС.
Мосгорсуд смягчил приговор отцу полковника Захарченко
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

«Судебная коллегия постановила приговор Мещанского суда изменить, убрать из приговора квалифицирующий признак «с использованием служебного положения» и назначить Захарченко наказание в виде трёх лет и девяти месяцев», — сказал судья.

Также суд смягчил на полгода — с четырёх с половиной до четырёх лет колонии — приговор бывшему председателю правления банка «МИА» Владимиру Корьевкину.

17 октября Мосгорсуд снизил до 12,5 года 13-летний срок, назначенный бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко.

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