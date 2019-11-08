Мосгорсуд смягчил приговор отцу полковника Захарченко
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- РИА Новости
«Судебная коллегия постановила приговор Мещанского суда изменить, убрать из приговора квалифицирующий признак «с использованием служебного положения» и назначить Захарченко наказание в виде трёх лет и девяти месяцев», — сказал судья.
Также суд смягчил на полгода — с четырёх с половиной до четырёх лет колонии — приговор бывшему председателю правления банка «МИА» Владимиру Корьевкину.
17 октября Мосгорсуд снизил до 12,5 года 13-летний срок, назначенный бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко.