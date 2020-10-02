В ОНК рассказали о жалобе экс-полковника Захарченко на этапирования

Обвиняемый в получении взятки на сумму 1,5 млрд рублей экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко рассказал правозащитникам об этапировании в пересыльную тюрьму Мордовии из московского СИЗО №1 ФСИН и обратно. Об этом RT сообщил один из членов ОНК Москвы, посетивший его в столичном СИЗО.

«Дмитрий Захарченко рассказал, что его уже дважды этапировали из СИЗО №1 ФСИН в пересыльную тюрьму в Мордовии, в Потьму, поскольку в изоляторе его не могут держать более трёх месяцев без решения суда об аресте. А такого постановления суд не принимает, так как экс-полковник уже приговорён к реальному сроку лишения свободы по ранее предъявленным обвинениям. В результате ему приходится «путешествовать», — сказал член комиссии.

По словам Захарченко, при этапировании его сопровождает усиленный конвой с двумя караульными собаками, наручники при этом застёгивают за спиной.

«Сумки с моим скарбом приходится нести сотрудникам ФСИН. В вагоне я нахожусь в отдельном отсеке, потому что меня поставили на учёт как склонного к побегу», — процитировал член ОНК слова Захарченко.

Во второй декаде октября, говорит Захарченко, его снова могут отправить в пересыльную тюрьму в Мордовии, откуда он потом опять вернётся в московское СИЗО, чтобы продолжить ознакомление со своим вторым уголовным делом.

Захарченко также пожаловался ОНК, что содержится в камере один: ему не с кем поговорить и поиграть в шахматы.

Администрация изолятора пояснила ОНК, что, в соответствии с законом, сокамерниками Захарченко могут быть только уже осуждённые бывшие сотрудники правоохранительных органов, а таких в настоящее время в СИЗО нет.

Кроме того, бывший полицейский снова пожаловался ОНК на то, что ему с марта отказывают в проведении лапароскопической операции.

По словам правозащитников, 28 сентября врачи больницы «Матросской Тишины» подтвердили необходимость операции.

«Но в тюремной больнице провести её не могут — нет ни оборудования, ни специалистов. Направить Захарченко в гражданскую больницу, несмотря на готовность родственников оплатить эту операцию, врачи СИЗО отказываются», — заключил собеседник RT.

Осенью 2019 года Мосгорсуд снизил до 12,5 года 13-летний срок, назначенный Дмитрию Захарченко.

Позднее СК предъявил новое обвинение Захарченко по двум эпизодам получения взятки на общую сумму более 1,5 млрд рублей.