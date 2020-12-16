СК требует заочного ареста фигуранта дела главы ЦПЭ МВД Ингушетии
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«В суд поступило ходатайство следствия о заочном аресте Исы Белхароева, которому заочно предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 205 УК России («Теракт, повлёкший причинение смерти человеку»)», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Басманного суда Москвы.
Кроме того, Белхароева обвиняют в организации или участии в террористической организации, а также в незаконном хранении оружия организованной группой.
Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал двух подозреваемых по делу о покушении на Эльджаркиева.
Глава центра «Э» по Ингушетии и его брат были убиты в Москве 2 ноября 2019 года.
В ходе спецоперации в Москве и Ингушетии были задержаны пятеро участников и главарь преступной группировки, совершившей убийство.