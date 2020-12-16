СК требует заочного ареста фигуранта дела главы ЦПЭ МВД Ингушетии

Следователи ходатайствуют о заочном аресте Исы Белхароева, которого обвиняют в причастности к убийству главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

«В суд поступило ходатайство следствия о заочном аресте Исы Белхароева, которому заочно предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 205 УК России («Теракт, повлёкший причинение смерти человеку»)», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Басманного суда Москвы.

Кроме того, Белхароева обвиняют в организации или участии в террористической организации, а также в незаконном хранении оружия организованной группой.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал двух подозреваемых по делу о покушении на Эльджаркиева.

Глава центра «Э» по Ингушетии и его брат были убиты в Москве 2 ноября 2019 года.

В ходе спецоперации в Москве и Ингушетии были задержаны пятеро участников и главарь преступной группировки, совершившей убийство.