СК ходатайствует о заочном аресте подозреваемого по делу Эльджаркиева

В суд поступило ходатайство о заочном аресте одного из возможных фигурантов дела о покушении и убийстве начальника Центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, передаёт ТАСС.

«В суд поступило ходатайство о заочном аресте Ибрагима Аушева, который заочно обвиняется по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК России (террористический акт, повлёкший умышленное причинение смерти человеку)», — сообщили в Басманном суде Москвы.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, Аушева считают причастным к убийству Эльджаркиева.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал двух подозреваемых по делу о покушении на Эльджаркиева.

Глава центра «Э» по Ингушетии и его брат были убиты в Москве 2 ноября 2019 года.

В ходе спецоперации в Москве и Ингушетии были задержаны пятеро участников и главарь преступной группировки, совершившей убийство.