СК ходатайствует о заочном аресте подозреваемого по делу Эльджаркиева
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«В суд поступило ходатайство о заочном аресте Ибрагима Аушева, который заочно обвиняется по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК России (террористический акт, повлёкший умышленное причинение смерти человеку)», — сообщили в Басманном суде Москвы.
По данным источника агентства в правоохранительных органах, Аушева считают причастным к убийству Эльджаркиева.
Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал двух подозреваемых по делу о покушении на Эльджаркиева.
Глава центра «Э» по Ингушетии и его брат были убиты в Москве 2 ноября 2019 года.
В ходе спецоперации в Москве и Ингушетии были задержаны пятеро участников и главарь преступной группировки, совершившей убийство.