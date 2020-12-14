СК ходатайствует о заочном аресте подозреваемого по делу Эльджаркиева

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В суд поступило ходатайство о заочном аресте одного из возможных фигурантов дела о покушении и убийстве начальника Центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, передаёт ТАСС.
СК ходатайствует о заочном аресте подозреваемого по делу Эльджаркиева
  • © Следственный комитет Российской Федерации

«В суд поступило ходатайство о заочном аресте Ибрагима Аушева, который заочно обвиняется по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК России (террористический акт, повлёкший умышленное причинение смерти человеку)», — сообщили в Басманном суде Москвы.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, Аушева считают причастным к убийству Эльджаркиева.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал двух подозреваемых по делу о покушении на Эльджаркиева.

Глава центра «Э» по Ингушетии и его брат были убиты в Москве 2 ноября 2019 года.

В ходе спецоперации в Москве и Ингушетии были задержаны пятеро участников и главарь преступной группировки, совершившей убийство. 

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