Суд арестовал обвиняемого по делу об Эльджаркиеве

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Басманный суд Москвы арестовал Аслана Полонкоева, который обвиняется в посягательстве на убийство главы ЦПЭ МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
Суд арестовал обвиняемого по делу об Эльджаркиеве
  • РИА Новости

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 февраля Аслану Полонкоеву, обвиняемому по статье 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»)», — цитирует ТАСС решение судьи Натальи Дударь.

Ранее СК предъявил обвинение в посягательстве на убийство сотрудника правоохранительных органов Хасану Полонкоеву и его родственнику Аслану Полонкоеву.

6 декабря в Москве и Республике Ингушетия была проведена спецоперация, по результатам которой был задержан предполагаемый руководитель организованной преступной группы 56-летний Хасан Полонкоев и пятеро её участников.

Расследование было начато после того, как 2 ноября на западе Москвы неизвестный открыл стрельбу по главе центра «Э» МВД Ингушетии и его брату, в результате чего они погибли.

Расследованием занимается центральный аппарат Следственного комитета.

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