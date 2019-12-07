Полонкоеву предъявлено обвинение в покушении на убийство начальника ЦПЭ МВД по Ингушетии
«Хасану Полонкоеву и его родственнику Аслану Полонкоеву предъявлены обвинения...», — приводит ТАСС слова адвоката сына Хасана Полонкоева Шамиля Яндарбаева.
Ранее Следственный комитет России и ФСБ России во взаимодействии с МВД и Росгвардией пресекли деятельность организованной преступной группы, совершившей 12 января нападение, а 2 ноября текущего года — убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
6 декабря в Москве и Республике Ингушетия была проведена спецоперация, по результатам которой был задержан предполагаемый руководитель организованной преступной группы 56-летний Хасан Полонкоев и пять участников.