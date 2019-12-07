Полонкоеву предъявлено обвинение в покушении на убийство начальника ЦПЭ МВД по Ингушетии

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СК предъявило обвинение в посягательстве на убийство сотрудника правоохранительных органов — начальника ЦПЭ МВД России по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.

«Хасану Полонкоеву и его родственнику Аслану Полонкоеву предъявлены обвинения...», — приводит ТАСС слова адвоката сына Хасана Полонкоева Шамиля Яндарбаева.

Ранее Следственный комитет России и ФСБ России во взаимодействии с МВД и Росгвардией пресекли деятельность организованной преступной группы, совершившей 12 января нападение, а 2 ноября текущего года — убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.

6 декабря в Москве и Республике Ингушетия была проведена спецоперация, по результатам которой был задержан предполагаемый руководитель организованной преступной группы 56-летний Хасан Полонкоев и пять участников.

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