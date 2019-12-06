Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии
- РИА Новости
«6 декабря в Москве и Республике Ингушетия проведена спецоперация, по результатам которой задержан руководитель организованной преступной группы Хасан Полонкоев и пять участников», — говорится в сообщении СК.
2 ноября на западе Москвы неизвестный открыл стрельбу по главе центра «Э» МВД Ингушетии и его брату, в результате они погибли.
Расследованием уголовного дела занимается центральный аппарат Следственного комитета.