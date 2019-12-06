Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии

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В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии
  • РИА Новости

«6 декабря в Москве и Республике Ингушетия проведена спецоперация, по результатам которой задержан руководитель организованной преступной группы Хасан Полонкоев и пять участников», — говорится в сообщении СК.

2 ноября на западе Москвы неизвестный открыл стрельбу по главе центра «Э» МВД Ингушетии и его брату, в результате они погибли.

Расследованием уголовного дела занимается центральный аппарат Следственного комитета.

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