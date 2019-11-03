Дело об убийстве Эльджаркиева передано в центральный аппарат СК

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Уголовное дело по факту убийства начальника центра по противодействию экстремизму по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева передано в центральный аппарат Следственного комитета России.

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям-криминалистам и экспертам центрального аппарата ведомства оказать практическую помощь в расследовании данного уголовного дела. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи уточнили, что в данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также ведётся поиск подозреваемого.

2 ноября неизвестный открыл стрельбу по двум мужчинам на западе Москвы. Инцидент произошёл на улице Академика Анохина.

В результате стрельбы мужчины скончались от полученных ранений.

Позднее Следственный комитет сообщил, что один из погибших — руководитель центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев.

По факту убийства расследуется уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух и более лиц).

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