В Москве ввели спецплан по поиску убийцы Эльджаркиева

В Москве ввели спецплан для поимки подозреваемого в убийстве начальника центра по противодействию экстремизму по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.

«В Москве введён специальный план, направленный на розыск и раскрытие преступления», — приводит РИА Новости слова представителя Главного управления МВД по Москве Юрия Титова.

2 ноября неизвестный открыл стрельбу по двум мужчинам на западе Москвы. Инцидент произошёл на улице Академика Анохина.

В результате стрельбы мужчины скончались от полученных ранений.

Позднее Следственный комитет сообщил, что один из погибших — руководитель центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев.

По факту убийства расследуется уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух и более лиц).