В Москве ввели спецплан по поиску убийцы Эльджаркиева
«В Москве введён специальный план, направленный на розыск и раскрытие преступления», — приводит РИА Новости слова представителя Главного управления МВД по Москве Юрия Титова.
2 ноября неизвестный открыл стрельбу по двум мужчинам на западе Москвы. Инцидент произошёл на улице Академика Анохина.
В результате стрельбы мужчины скончались от полученных ранений.
Позднее Следственный комитет сообщил, что один из погибших — руководитель центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев.
По факту убийства расследуется уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух и более лиц).