Предполагаемые убийцы Эльджаркиева бросили машину
Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Отмечается, что злоумышленники оставили автомобиль в районе проспекта Вернадского.
Также сообщается, что иномарка оформлена на компанию «Сателлит ИТ».
Ранее в Москве ввели спецплан для поимки подозреваемого в убийстве Эльджаркиева.
2 ноября неизвестный открыл стрельбу по двум мужчинам на западе Москвы. Инцидент произошёл на улице Академика Анохина.
Позднее стало известно, что один из погибших — руководитель центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев.