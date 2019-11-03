Предполагаемые убийцы Эльджаркиева бросили машину

Убийцы начальника центра по противодействию экстремизму в республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева бросили машину на юго-западе Москвы.

Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что злоумышленники оставили автомобиль в районе проспекта Вернадского.

Также сообщается, что иномарка оформлена на компанию «Сателлит ИТ».

Ранее в Москве ввели спецплан для поимки подозреваемого в убийстве Эльджаркиева.

2 ноября неизвестный открыл стрельбу по двум мужчинам на западе Москвы. Инцидент произошёл на улице Академика Анохина.

Позднее стало известно, что один из погибших — руководитель центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев.